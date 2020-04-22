المسماري: التدخل التركي أصبح احتلالا مباشرا للعاصمة

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن تركيا تجند سوريين للقتال في ليبيا عبر الابتزاز المالي، وأن التدخل التركي لم يعد مقتصرا على دعم الميليشيات، بل أصبح احتلالا مباشرا للعاصمة.

وأضاف المسماري في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع أن التدخل التركي لدعم الميليشيات في ليبيا بدأ منذ ألفين وأربعة عشر عبر عدد من المسارات، من بينها تجنيد ونقل المرتزقة السوريين الذين تم تجنيد أغلبهم داخل الأراضي السورية أو بالمخيمات السورية في تركيا.

ولفت المسماري إلى وجود 8 آلاف مرتزق، وهو ما أثر على المعركة وأطال أمدها، مضيفا أن القوات المسلحة كانت على وشك حسم المعركة لولا تدخل المجتمع الدولي والدعوة إلى الهدنة.

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