«الساعدي»: قتال «حفتر» فرض عين على كل مسلم ومن يسقط قتيلاً فهو شهيد

أفتى سامي الساعدي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ”دار إفتاء الغرياني”، بقتال قوات الجيش الوطني الليبي، وقال في فتواه، اليوم الأربعاء، خلال حوار مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول المقيم في تركيا الصادق الغرياني – قائلاً: “قتال قوات حفتر فرض عين على كل مسلم في طرابلس، طالما الحاجة لا تزال قائمة، ومن سيقتل من صفوف بركان الغضب خلال القتال سيكون شهيداً بإذن الله، طالما أخلص في قتاله، وجعله بغية رفع المظالم، ولا شك في ذلك” على حد قوله.

فتوى “الساعدي” تنضم لمئات الفتاوى التحريضية الداعية إلى الاقتتال بين مواطني البلد الواحد، حيث سبق له أن وصف الداعين للمصالحة الوطنية هم الأعداء لأنهم بذلك ينقذون “حفتر”، على حد زعمه، كما أكد أنه لا يجب أن يعطل ما وصفه بـ “الجهاد” خوفًا من فيروس كورونا، قائلًا: “نحن أمام جهاد دفع عن أعراض المسلمين وأنفسهم وأموالهم وحرماتهم وبيوتهم لا نقول نعطل هذا من أجل زيادة الاحتياط من وباء كورونا”، على حد قوله.