أخبار ليبيا24- خاص قال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرج الجالي اليوم الأربعاء إن قلة الإمكانيات وعدم اتباع الطرق الصحية والآمنة قد تشكل خطرًا في دخول العالقين في مصر إلى ليبيا مانسبته 80% . وأضاف الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ قد يكون المريض حامل للمرض بدون ظهور أعراض المرض، محذرًا من الطرق التي سيدخلون بها العالقين […]

