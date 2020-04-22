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الفريق الطبي للتوعية من كورونا يستعرض في بنغازي خطته التوعوية في رمضان

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش عضو اللجنة الطبية الاستشارية، أحمد الحداد، في اجتماع عقد بمركز بنغازي الطبي، وضم رئيس وأعضاء الفريق الطبي للتوعية والوقاية من الفيروس، ناقش الدور المهم للفريق في توعية المواطنين خلال الشهر الكريم.

وحث الحداد على تكثيف جهود التوعية للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى أكبر عدد من الجمهور، وذلك محافظة على استمرار الاستقرار الجزئي وتلافي ظهور أي إصابات في مدينة بنغازي ومناطق شرق وجنوب البلاد .

كما دعا الحداد إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا، والابتعاد عن التجمعات في الأسواق والمصارف والأماكن العامة، واستمرار فترة الحظر وإغلاق المساجد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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