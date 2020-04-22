بيت المال: المفروض أن تشبه الأسود برجال مصراتة

شبّه آمر ما تسمى غرفة عمليات إبراهيم بيت المالالجفرة إبراهيم بيت المال “الأسود” بعناصر المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والمرتزقة التي أرسلتهم تركيا لقتال الجيش الليبي في محاور غرب سرت.

وقال بيت المال في كلمة نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التابعة للسراج، خلال زيارته إلى مواقع المليشيات والمرتزقة في محور سرت: “ما رأيته اليوم في المحاور، بصراحة، لا نستطيع أن نشبه الرجال (مليشيات مصراتة) بالأسود، بل لا بد أن شبه الأسود بهؤلاء الرجال الذين يديرون هذه التبات الموجودة في الصحراء، البحر من هنا والصحراء من الجهة الثانية يعني على مشارف العدو (الجيش الليبي) بأقل من 6 كيلومتر”.

وأضاف آمر ما تسمى غرفة عمليات سرت الجفرة في تصريحاته للقناة الإعلامية الداعمة للغزو التركي: “الشباب الموجودون هنا نشد على أيديهم ونرفع من معنوياتهم، ونقول لهم بإذن الله النصر قريب، ولا بد أن نحقق مقولة أن دماء الشهداء لن تضيع هباء” على حد زعمه.

وتابع بيت المال مدعيا: “متأكد من عزيمة الشباب وقادة المحاور، ومتأكد من النصر، لأن العدو غادر، ونقول له ارجع لأننا أصحاب هذه الأرض والقضية ونحن على حق وسننتصر قريبا بإذن الله”.

وواصل بيت المال ادعاءاته: “كفاكم من القتال والجز بأنفسكم والمرتزقة والدول الإقليمية مثل الإمارات وفرنسا وروسيا وغيرها من هذه الدول، فنحن على حق ويقين من النصر بإذن الله، وأقول وأكرر أننا اصحاب قضية وسنكون بإذن الله منتصرين”.