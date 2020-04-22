استمرار إجراءات حظر التجول المفروضة في رمضان

بنغازي-العنوان تمسكت الحكومة الليبية بإجراءات حظر التجول المفروضة في وقت سابق لمجابهة جائحة كورونا عمومًا بما في ذلك إقامة الصلوات بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك. وأكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، على استمرار تطبيق إجراءات الحظر حتى خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى جاهزية الأجهزة الأمنية استمرار تطبيق قرارات الحظر ووجه الوزير. …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدرسي يطلع نورلاند على العمل الإنساني الداعم للحياة في ليبيا
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
فريق بجامعة طبرق يصنع جهازي إنعاش وتنفس محليا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
باشاغا: حفتر زاد استهدافه للمدنيين وقواتنا ستحقق مزيد من الانتصارات
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مديرية أمن بنغازي تبحث تأمين المدينة خلال شهر رمضان
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك