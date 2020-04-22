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استمرار إجراءات حظر التجول المفروضة في رمضان

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان تمسكت الحكومة الليبية بإجراءات حظر التجول المفروضة في وقت سابق لمجابهة جائحة كورونا عمومًا بما في ذلك إقامة الصلوات بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك. وأكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، على استمرار تطبيق إجراءات الحظر حتى خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى جاهزية الأجهزة الأمنية استمرار تطبيق قرارات الحظر ووجه الوزير. …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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