استمرار إجراءات حظر التجول المفروضة في رمضان

بنغازي-العنوان تمسكت الحكومة الليبية بإجراءات حظر التجول المفروضة في وقت سابق لمجابهة جائحة كورونا عمومًا بما في ذلك إقامة الصلوات بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك. وأكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، على استمرار تطبيق إجراءات الحظر حتى خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى جاهزية الأجهزة الأمنية استمرار تطبيق قرارات الحظر ووجه الوزير. …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية