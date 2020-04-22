الدرسي يطلع نورلاند على العمل الإنساني الداعم للحياة في ليبيا

أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي أمس السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل الداعم للحياة الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي .

وأعرب السفير نورلاند عن رغبة بلاده في رؤية نهاية لما وصفه بالنزاع المسلح في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذي يهدد الصحة العامة في ليبيا.

وقد عبر السفير عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به الدرسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي، قائلا إن ليبيا محظوظة لأن لديها أشخاصا من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم.

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