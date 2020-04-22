استكمال تجهيز مقرات الحجر الصحي لاستقبال الليبيين العالقين بالخارج

بنغازي-العنوان أتمت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي تجهيز المقرات المخصصة للحجر الطبي لاستقبال الليبيين العالقين في الخارج بعد عودتهم إلى ليبيا. وأكد ورئيس اللجنة، الفريق عبد الرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا جهزت مقار لحجر الليبيين العالقين في الخارج موزعة على البلديات وبدرجة عالية من التأمين. وأوضح الناظوري، أن اللجنة شكلت غرف …
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صحيفة العنوان الليبية
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