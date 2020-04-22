وفاة طبيب ليبي بـ”معركة كورونا” في بريطانيا

نعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الطبيب الليبي الصادق الهوش، الذي دفن جثمانه أمس الثلاثاء، بعد أن توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في النعي الذي نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن الراحل الهوش انتقلت إليه العدوى أثناء محاولته إنقاذ حياة مريض في أحد مستشفيات بريطانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الفقيد من مواليد طرابلس – الصياد عام 1961، ومتزوج من سيدة ليبية، وهو أب لأربعة أولاد، وتخرج في كلية الطب بجامعة طرابلس سنة 1987 وعمل طبيباً بمستشفى طرابلس المركزي إلى عام 1992.

ثم انتقل الهوش إلى بريطانيا لإتمام دراسته وتحصل على الزمالة البريطانية للجراحة تخصص جراحة عظام، كما عمل في المستشفيات البريطانية لسنوات طويلة، إلى أن وافاه الأجل. وعُرف الفقيد بحسن خلقه وسيرته العطرة وإتقانه لعمله.

وقدّم السفير البريطاني إلى ليبيا، نيكولاس هوبتون، تعازيه الحارة لأفراد أسرة الطبيب، وقال إنه “من المحزن جدا خبر وفاة الطبيب الليبي، الصادق الهوش”.

وأضاف هوبتون “‏نقدم خالص الشكر لكل ما قدمه لهيئة الصحة البريطانية، وللعديد من الليبيين الذين يقومون بنفس المجهودات”.

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