ليبيا: وزير الخارجية الروسي يطالب مجلس الأمن بسرعة تعيين مبعوث إلى ليبيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن خيبة أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال.

وفي تصريحات صحفية، شدد لافروف على أن “أحد أسباب حدوث ذلك هو استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.”

وطالب لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين بديل “في أقرب وقت ممكن،” مؤكدًا أن المبعوث الجديد يجب أن يكون من دولة أفريقية تقع في نفس المنطقة مثل ليبيا.

وكان لافروف حث الاتحاد الأوروبي على الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي بشأن عمليته العسكرية لفرض حظر الأسلحة على ليبيا، مؤكدا أن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لاطلاع الأمم المتحدة على تفاصيل العملية “يثير الأسئلة.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية