تقرير: ألمانيا تعتزم المشاركة بـ300 جندي في عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

ذكر تقرير ألماني أن ألمانيا تعتزم المشاركة بنحو 300 جندي في العملية الأوروبية الجديدة “إيريني”، وذلك للسيطرة على الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال التقرير إنه سيتم مناقشة اقتراح الحكومة الألمانية غداً، موضحاً أن مساهمة ألمانيا في العملية “إيريني” يجب أن تشمل أيضًا إرسال طائرة استطلاع، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

يذكر أن العملية إيريني هي المساهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في جهود السلام الدولية في ليبيا، وتشمل قدرات جوية وأقمار اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

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