«باشاغا»: «مرتزقة فاغنر» استخدموا غاز الأعصاب ضد قواتنا في «محور صلاح الدين»

زعم فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، لم يراع ظروف المدنيين في ظل أزمة كورونا، وقال إن: “حفتر ليس لديه جيش إنما مليشيات دينية وقبلية وجهوية” على حد زعمه.

أضاف “باشاغا” في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ورصدته “الساعة 24” أن: “لدينا في طرابلس، 350 ألف نازح عاجزين عن العودة إلى بيوتهم بسبب الحرب، ولدينا 170 ألفاً نزحوا بعد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، ونحن نبذل كل جهدنا لمساعدتهم ورفع المعاناة عنهم، لكن حفتر أفسد علينا حياتنا وكل برامجنا ولا يزال يقصف طرابلس، والخيار الوحيد لنا هو دفع حفتر إلى خارج مناطقنا حتى لا يشكل خطر على حياتنا اليومية” على حد قوله.

تابع “باشاغا”: “في محور صلاح الدين، مقاتلينا تعرضوا لغاز الأعصاب من قوات حفتر، فتم شلهم ثم قنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من “الفاغنر”، وسوف نحقق النصر، والنصر قريباً جداً، ومشروع حفتر في ليبيا أثبت فشله. نحن نريد دولة حقيقية، لا نريد ديكتاتورية قبلية، أو دينية أو ديكتاتورية عسكرية، ولذلك نحن نرفض أي محاولة للسيطرة علينا، ونريد أن نبني مؤسسات حقيقية تدين بالولاء لله وللوطن” على حد قوله.

وواصل “باشاغا”: “ندعو مصر والإمارات إلى مراجعة موقفيهما من دعم حفتر، والإمارات تخشى ليبيا اقتصادياً، وعلى دول العالم أن تضع نظام جديد لمراقبة هذه الدول التي تنفق أموالها في الشر، وكذلك الأمر ما يحدث بين الشرق والغرب الليبي لن نحمله على أهلنا في الشرق، إنما لبعض المجموعات فقط هناك” على حد قوله.

وأردف “باشاغا” قائلاً: “على أهالينا في الشرق والجنوب والغرب أن يجلسوا معاً ويقطعوا الطريق على التدخل الخارجي، لكن من دون حفتر، ولابد من استكمال مشوار التحرير حتى نصل إلى الوطية بعد انتصاراتنا الأخيرة في مدن الساحل الغربي” على حد زعمه.

وأوضح “باشاغا”: “حدث فرار للسجناء في مدن غرب ليبيا بعد سيطرة قوات الوفاق عليها وانتهاكات وقعت في حق السكان فيها، والجرائم التي وقعت في مدن غرب ليبيا جنائية وليست إرهابية” على حد وصفه.

وزاد “باشاغا” قائلاً: “لا نحمل أهالي ترهونة أي وزر فيما ترتكبه مليشيات حفتر هناك وسنكلف مدير أمن للمدينة لتأمينها هناك”، مضيفاً أيضاً: “رصدنا رحلات جوية لنقل أسلحة وذخائر من سوريا إلى بنغازي، وقواتنا دمرت أكثر من 10 منظومات دفاع جوي لدى حفتر، زودته بها الإمارات” على حد زعمه.

وتحدث “باشاغا” عن الفساد، وقال: “الفساد موجود منذ الملكية في ليبيا لكن زاد بعد 2011 وأصبح نهب وليس مجرد فساد خاصة في حكومات بعد 2011 التي توارثته، وأصبح بالمليارات، وأي جهة تراقب هذا الفساد اليوم تُتهم به، وهناك مناطق تعاني من التهميش، ومناطق أخرى تتهم بأنها تحتكر الثروة، نظام القذافي سقط وترك لنا في مصرف ليبيا 160 مليار دولار فأين ذهبت؟! والفساد واضح اليوم، ولو لم نبدأ بالإصلاح ستكون هناك ثورة عارمة، الناس صبرت 8 و 9 سنوات، وعلينا إدراك ذلك” على حد قوله.

وأشار “باشاغا” إلى أننا: “مستمرون في إجراءات الحظر حتى يكون للمجلس الرئاسي قرار أخر فيما يتعلق بجهود كطافحة فيروس كورونا المستجد” على حد قوله.

واختتم “باشاغا” قائلاً: “كلمة ثائر، أو مساند لن تعفي أحد من أن يكون فوق القانون، ووجود بعضهم في الجبهات لن يعفيهم من المسئولية القانونية، وإجراءات وزارة الداخلية هي صحيحة وقانونية، ولديها صلاحيات خاصة” على حد قوله.