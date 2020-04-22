الحبري: رفع الدعم عن المواطن الليبي في هذا الوقت يعد جريمة

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري أن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتعيين إدريس الأحيمر نائبا له، قرار صائب.

وقال الحبري في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء إن رفع الدعم عن الوقود، يعد قرارا خاطئا، مشيرا إلى أن رفع الدعم في هذا الوقت يعد جريمة، في ظل هذه الأزمة التي تعانيها البلاد، وقفل الموانئ النفطية، وانتشار فيروس كورونا، ونقص السيولة.

وقرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الثلاثاء تكليف مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس محمد الأحيمر بمهام نائب محافظ المصرف.

ونص رئيس المجلس في قراره رقم “20” لسنة 2020، الذي اطلعت “الساعة 24″ على نسخة منه، على أن يمارس الأحيمر اختصاصات نائب المحافظ المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2015، وتعديلاته، على أن يعرض القرار على مجلس النواب في أول اجتماع له لاعتماده أو تعديله.

وأفادت مصادر لـ”الساعة 24” بأن محافظ المصرف المركزي علي الحبري يتواجد في الأردن مرافقا ابنه الوحيد، الذي يعاني من مرض عضال.

جدير بالذكر أن حكومة فائز السراج تعمل على خطة لرفع الدعم عن المواطن الليبي، لكنها لم تستقر على موعد التنفيذ.