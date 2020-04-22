السفارة الليبية بلندن تعلن إصابة 58 مواطنا ليبيا بفيروس كورونا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
22 April, 2020
أعلنت السفارة الليبية بلندن ،في آخر تحيين لها حول حالات الاصابة و الوفيات بفيروس كورونا بين الليبيين المقيمين في المملكة المتحدة ،عن تسجيل أربعة وفيات و 58 إصابة بينهم 8 أطفال و حالتهم مستقرة.
وقالت السفارة إن مواطنا ليبيا توفي يوم أمس الثلاثاء 21 أبريل ،بسبب إلتهاب حاد في الرئتين و اشتباه إصابته بفيروس كوروناو في انتظار التقرير النهائي ،مشيرة أنها على تواصل مباشر مع جميع المصابين لتقديم الدعم الممكن.
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