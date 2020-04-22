رمضان يلم العيلة .. على شاشة 218

من البداية وحتى الختام سيكون شهر رمضان هذا العام على 218 دسماً بكل ما تشتهيه الذائقة “البصرية السمعية” من برامج منوعة بقوالبها المختلفة وأعمال درامية ليبية وعربية ستتربع على الشاشة، وسيكون لعدد منها نصيب عبر السوشيال ميديا، وهو ما حرصت 218 على تلبيته للمشاهدين بمختلف رغباتهم على مدى سنوات.

تُطل عليكم في موسمها الرابع على التوالي حيث يصطاد من خلالها المخرج “رؤوف كوكة” أهدافه المرصودة وستكون هذه المرة بمقالب تعكس أفكارا جديدة ومميزة تُحلِّي مائدتكم بالإثارة والضحك.

لم تغب الكوميديا عن شاشة 218 في كل رمضان ولن تغيب هذه المرة أيضا من خلال إطلالة نجوم من الشباب وأجيال سجلت بصمتها في هذا المجال ستعود إليكم من خلال مسلسلات “شط الحرية”، و”صاير صاير” بموسمه الثالث، و”شركويت”، وأخيرا “عيلة بألف عيلة” مع موهبة السوشيال ميديا محمد المملوك.

“هنا الأطفال”

ببراءة ممزوجة بحس الفكاهة والثقافة المتنوعة سيحظى الأطفال بمساحة ترفيهية خصصتها 218 من خلال برنامج baby shark بإطلالته الأولى من نوعها على الساحة المحلية ستثري المشاهد برسائل هادفة للأطفال والكبار على حد سواء.

لتكون مائدتكم الرمضانية مميزة بأشهى المأكولات وأطيبها، خصصت 218 مساحة تعرض من خلالها طرق تحضير أشهى المأكولات الليبية المتنوعة عبر برنامج “طنجرة تحت السيطرة” ولعشاق الحلويات نصيب من خلال إطلالة جديدة لبرنامج “مطبخ حنان”.

طيلة هذا الشهر ستعمل 218 على إنعاش ذاكرة المشاهد بنتاجات درامية خرجت في أزمان متفاوتة وضمنت له مشاهدة مسلسل “وشاء القدر”، و”رياح العواطف” ومسلسل “إيسارها”.

“دراما ليبية حديثة”

لم تغفل 218 طبيعة ذائقة المتابعين الباحثين عن كل ما هو جديد في عالم الدراما بتخصيصها أعمالا تم إنتاجها في 2020 إذ سيكون المشاهد على موعد مع مسلسل “سوق الجريد”، كما سيلقاكم فريق برنامج “الميزان” بفكرة متطورة ومميزة تتناول أبرز القضايا الاجتماعية التي تعاني منها شرائح مختلفة سواء على الصعيد المحلي في ليبيا أو العربي بشكل عام.

“الفن الليبي حاضِر”

الفن والتراث الليبي يدخلان الشهر الكريم عبر شاشة 218 بتخصيصها منوعات تراثية وفنية، عبر برنامج “المالوف الليبي” الذي سيظهر لكم بصورة جديدة مختلفة عن العروض السابقة.

لعشاق التشويق ومهارات الخدع البصرية مكانة لدى 218، حيث سيكون المُشاهد على موعد مع شباب برنامج “خيال” بموسمه الثاني على التوالي، عبر تقديمهم فقرات شائقة من مختلف ألعاب الخفة الرائجة بشكل كبير بين مختلف الأعمار.

“دراما عربية”

تتخطى 218 مثلما في كل رمضان الحدود لتكون الدراما العربية حاضرة ضمن عروضها بتقديم المسلسل المصري “بدون ذكر أسماء” من بطول حورية فرغلي وأحمد الفيشاوي، بتسليطه الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر فترة ثمانينيات القرن الماضي.

في كل ليلة من ليالي رمضان سيكون برنامج “سهرية” الذي كان له حضور في مواسم سابقة خاتمة لبرامج القناة اليومية، وسيقدم لكم من خلاله شباب قناة 218 العديد من المواضيع والأخبار والألعاب الجديدة الإيجابية التي تركز القناة على عرضها بسخاء لمتابعيها طيلة الشهر الكريم. وكل عام وأنتم بخير.

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