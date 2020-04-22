عميد زليتن: يجب على “السراج” الاقتداء بالحكومة الليبية في إجلاء العالقين بالخارج

حث مفتاح حمادي، عميد بلدية زليتن، حكومة فائز السراج على العمل بالطريقة التي فعّلتها السلطات في شرق البلاد (الحكومة الليبية)، من خلال تجهيز أماكن حجر صحي، وتسيير رحلات جوية واحدة في الأسبوع، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وطالب حمادي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بضرورة إجلاء العالقين من الليبين في جمهورية مصر العربية، وتجنيب الدولة مصاريف مالية كبيرة، قاربت على 900 ألف جنيه مصري يوميا.

وشدد عميد البلدية على ضرورة أن تتخذ “الوفاق” حلولًا عاجلة لإرجاع العالقين، موضحا أن ثلاثة آلاف مواطن، بينهم 600 قامت الدولة بحجز فنادق لهم داخل مدينة الإسكندرية، لكن التكاليف المالية مرتفعة.

وأشار حمادي إلى أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من المجلس الرئاسي (للوفاق) وضعت إجراءات معقدة لا تتناسب مع المرحلة الحالية، وهي إرسال لجنة طبية للكشف على الراغبين في العودة، إضافة إلى إجراء تحاليل طبية في الدولة المصرية، ما يتطلب جهدا ووقتا كبيرين.