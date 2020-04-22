اخبار ليبيا الان

“داخلية الوفاق” تُخصص مركبات لحماية شحنات العملة والمصارف

تم النشر منذُ 36 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن تقديم دعم لمصلحة أمن المرافق والمنشآت لتحسين أدائها.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الدعم يتمثل في مركبات آلية جديدة لحماية شحنات العملة وتأمين المصارف، حيث تم تجهيز هذه المركبات بكاميرات مراقبة عن بعد (عبر الأقمار الصناعية)، وأجهزة اتصال لاسلكية، وواقيات صدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركبات هذه أُدخلت إلى العمل لمرافقة وحراسة شحنات العملة التي يتم توزيعها على المصارف، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية لكافة مكوناتها الأمنية.

بدورها عملت مصلحة أمن المرافق والمنشآت على استعراض تلك الآليات في مظهر أمني لتعريف المواطن بأن وزارة الداخلية تسعى إلى ترسيخ الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك