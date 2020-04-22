“داخلية الوفاق” تُخصص مركبات لحماية شحنات العملة والمصارف

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن تقديم دعم لمصلحة أمن المرافق والمنشآت لتحسين أدائها.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الدعم يتمثل في مركبات آلية جديدة لحماية شحنات العملة وتأمين المصارف، حيث تم تجهيز هذه المركبات بكاميرات مراقبة عن بعد (عبر الأقمار الصناعية)، وأجهزة اتصال لاسلكية، وواقيات صدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركبات هذه أُدخلت إلى العمل لمرافقة وحراسة شحنات العملة التي يتم توزيعها على المصارف، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية لكافة مكوناتها الأمنية.

بدورها عملت مصلحة أمن المرافق والمنشآت على استعراض تلك الآليات في مظهر أمني لتعريف المواطن بأن وزارة الداخلية تسعى إلى ترسيخ الأمن.

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