رئيس «الحكومة الليبية» يستلم التقرير النهائي لعمل اللجنة العليا لتطهير المدن

استلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء التقرير النهائي لعمل اللجنة العليا لتطهير المدن ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس اللجنة – وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ونائبه – رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وقدم رئيس اللجنة ونائبه عرضا مرئيا للرئيس عن عمل اللجنة، واستهدافها كافة المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

وشمل التقرير الجانب الإداري والمالي والفني، فيما أثنى السيد الرئيس على عمل اللجنة والمجهودات المبذولة من قبلها في تنفيذ المطلوب على أكمل وجه.