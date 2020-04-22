اخبار ليبيا الان

رئيس «الحكومة الليبية» يستلم التقرير النهائي لعمل اللجنة العليا لتطهير المدن

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء التقرير النهائي لعمل اللجنة العليا لتطهير المدن ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس اللجنة – وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ونائبه – رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وقدم رئيس اللجنة ونائبه عرضا مرئيا للرئيس عن عمل اللجنة، واستهدافها كافة المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

وشمل التقرير الجانب الإداري والمالي والفني، فيما أثنى السيد الرئيس على عمل اللجنة والمجهودات المبذولة من قبلها في تنفيذ المطلوب على أكمل وجه.

الوسوم

كورونا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك