مؤسسة النفط تتسلم مستلزمات طبية للوقاية من «كورونا»

تسلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، شحنة طبية موردة من شركة «توتال» للمساهمة في الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وأعلنت مؤسسة النفط، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إرسالها قريبًا آلاف المستلزمات الطبية والملابس الواقية إلى الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي في المناطق الوسطى والشرقية، وذلك لمساعدتهم في مكافحة هذا الوباء.

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وتشمل هذه المواد الطبية عددًا من الأقنعة والقنيات الأنفية للتزويد بالأكسيجين والبدل الواقية، ومعدات رش المعقمات، وأجهزة قياس الحرارة، والقفازات وغيرها من المواد، وسوف يتم تسليم هذه المستلزمات إلى البلديات خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، مختار عبد الدائم، إن المؤسسة تواصل توفير المواد الطبية الأساسية إلى المناطق المجاورة لعملياتها بالدرجة الأولى، حيث أرسلت قافلة الأسبوع الماضي إلى بلديات الجنوب، وسترسل مزيد المستلزمات الطبية إلى عديد المناطق الأخرى قريبًا.



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