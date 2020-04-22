“نواب طرابلس” يخفّضون مرتباتهم 20%

خفّض أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الأربعاء، مرتباتهم والعاملين في الجهات التابعة لهم الذين يمتلكون جدول مرتبات خاصة، بنسبة 20% على أن يطبق القرار ابتداء من مرتبات شهر مايو، مشددين على الجهات المعنية التقيد بتنفيذه.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر قبل أيام القرار “270” الذي يقضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011، بنسبة 20%، بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20%، على أن يتم تنفيذه ابتداء من شهر أبريل الجاري.

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