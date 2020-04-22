القائد العام يدعم طبي بنغازي بمستلزمات وواقيات لمواجه فيروس كورونا

بنغازي 22 أبريل 2020 (وال)- تم تزويد وإمداد مركز بنغازي الطبي بمستلزمات وواقيات شخصية ضد فيروس كورونا لأطباء المركز الطبي، وتحصل المركز الطبي على هذا الدعم بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

وتمثلت المستلزمات في 10 آلاف ماسك N95 و 3 آلاف لباس واقي كامل، و160 ألف اختبار للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر “بفضل الله ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة، وصلتنا التجهيزات من لباس واقي وكمامه N95 بالإضافة الى كحول التعقيم، و عينات اختبار لفيروس كورونا، كما وعدتنا القيادة العامة بتوفير كميات أخرى وستكون ضعف الكمية التي استلمناها ويستمر تزويدنا بهذه المواد بشكل أسبوعي بإذن الله.(وال- بنغازي)

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