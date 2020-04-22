دار الافتاء الليبية تصدر بيانا هاما بشأن تحري هلال شهر رمضان

اصدرت دار الافتاء الليبية في طرابلس بيانا هاما بشأن تحري هلال شهر رمضان المبارك.

ونوهت الدار في بيان صادر عنها، أن ما يُنشَر في بعض صفحات التواصل -من أن الدار دَعتْ لتحرّي هلال رمضان هذه الليلة 22/ 4/ 2020م -هو محضُ افتراءٍ، وأن التاريخ الهجري اليوم الأربعاء -حسب تقويم دار الإفتاء- هو 28 من شهر شعبان، لسنة 1441 هـ، ولا يكون الترائي يوم 28 شعبان قطعاً.

وشددت الافتاء على أن التحري سيكون مساء الخميس 29 شعبان، وذلك من خلال المراصد التي حددتها لجنةُ رصدِ الأهلة بدار الإفتاء، وهي أربعة مراصد: طرابلس، والجبل، وشرق البلاد، وجنوبها.

وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقضاء دعا المحاكمَ لفتح أبوابها مساء الخميس؛ لتوثيق الشهادات؛ بناءً على مراسلة دار الإفتاء للمجلس.

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