«صحة الموقتة»: خروج الحالة الصفرية المصابة بـ«كورونا» من مركز العزل بعد تعافيها

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الاربعاء، خروج الحالة الصفرية الأولي المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وأسرته من المخالطين بمدينة بنغازي، من مركز العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام، بعدما تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

وشارك مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة، محمد الجبالي، ومدير إدارة التفتيش بالوزارة، نوري الفسي، ومدير إدارة المشروعات، المهندس سالم الجبالي، والناطق الرسمي بوزارة الصحة، معتز الطرابلسي في الاحتفالية التي اقيمت للحالة الصفرية الأولي وأسرته في مدينة بنغازي، وذلك حسب بيان لوزارة الصحة.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا