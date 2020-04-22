أول مصاب بفيروس كورونا يغادر مستشفي الهواري العام (صور)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم الاربعاء، عن خروج الحالة الصفرية الاولي واسرته من المخالطين بمدينة بنغازي من مركز العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات الطبية .

و وقالت الوزارة ،في بيان ،إن الحالة الصفرية هى الأولى التى تخرج من المستشفى منذ دخولها منظومة استقبال حالات كورونا،حيث استقبل مركز العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام عدد “4 ” حالات مشيراً إلى أن الحالات التى دخلت المستشفى ثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس، نتيجة مخالطتهم لحامل الفيروس العائد من الخارج، وجرى توفير العناية الطبية اللازمة لهم.وناشدت الوزارة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن تطبيق حظر التجوال و إلغاء التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ،مؤكدة أن أن ليبيا مستعدة بشكل كامل لمواجهة الفيروس وقادرة على كشف الحالات وعزلها ومعالجة الأعراض.

و أشارت الوزارة أنه منذ الإعلان عن ظهور إصابات فى ليبيا اتخذت الدولة موقفاً سريعاً من خلال إجراءات احترازية وتدريب الكوادر الطبية والتوعية فى وسائل الإعلام بخطورة الفيروس وكيفية التعامل معه، بجانب استخدام طريقة الترصّد الفعّال، مما ساعد فى السيطرة على الموقف واكتشاف الحالات، وهو ما عكس قوة الدولة فى التعامل مع الأزمة لمنع انتشار الفيروس داخل المجتمع الليبي .