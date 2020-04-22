اخبار ليبيا الان

مؤكداً وقوع انتهاكات عند دخول صبراتة وصرمان .. الساعدي: المشاركة في حرب طرابلس فرض عين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الأمة الوسط، الإرهابي سامي الساعدي، إنه يتقدم بأحر التعازي والتهاني في الوقت ذاته، للدكتور عبدالله المقيرحي، موضحًا أنه ارتقى آخر ولدين له في محور عين زارة، في معركة وصفها بـ”الشرف والكرامة الحقيقية”، والدفاع عن طرابلس، حسب وصفه .

الساعدي أضاف – في مقابلة له عبر برنامج الإسلام والحياة بقناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية –  أن المقيرحي كان سبق له وقدم 3 من أولاده في معركة بنغازي ضد خليفة حفتر وأتباعه.

وتابع “لا ننسى تعزية أسرة الدكتور عبدالرحيم الكيب، فهذا الرجل استفاض الثناء عليه وذكره بالإيثار والتواضع مع مكانته العلمية المروقة، وزهده في السلطة وتسليمه إياها عند انتهاء مدته بدون أي توتر للأجواء أو تشبث بالسلطة، ولم يؤثر عنه أي خلل في ذمته المالية، وكان رجلاً غنيًا قبل فبراير بكثير، وكان مستريحًا بالخارج، لكنه رجع وتحمل الضغوط والتهديدات والإيذاء النفسي، من أجل أن يقدم شيئًا لبلده”.

وواصل “الحديث عن تضحيات مدينة مصراتة مستفيض، ومن آخر قوافل شهداء مصراتة رجال مرموقون، وبعض ممن يستشهدوا في المعارك، يكتب بعض أقاربهم أنهم توفوا في حادث، ليدفعوا عن أنفسهم ضررًا من المجرمين، والمعركة في هذا العصر معقدة جدًا، وسلاح الإعلام جبهة بمفرده، ولولا وجود المال لما كانت هناك معركة من الأساس، ولا يسوغ للمقاتل أن يدخل المعركة إلا قبل أن يتدرب على القتال، والإعداد للقتال يشبه الوضوء للصلاة، وإلا سيكون الإنسان عبئًا على غيره في المعركة”.

وأكمل الساعدي “على أصحاب الأموال أن يدفعوا عن أنفسهم إثم القعود والتأخر عن المشاركة بنفس، والنفقة في القتال أمر مشروع، بشرط أن يكون القتال مشروعًا، وما يحدث من اعتداء على طرابلس مشروعيته أوضح من الشمس، والآن إذا خرج الناس يخافون من الوباء، وإذا ظلوا في منازلهم يتوقعون صاروخًا يهدم المنزل، وعلى المسؤولين ألا يعرقلوا جهود من يريد أن يصل بهذه المعركة إلى بر الأمان والنصر”.

وعن الانتهاكات التي قامت بها قوات الوفاق والعناصر التابعة لها من المرتزقة السوريين، في صبراتة وصرمان، قال “في بعض المناطق التي تحررت في المنطقة الغربية كان هناك دور لرجال الزاوية في معركة التحرير والتأمين، ولا شك أن حدثت تجاوزات في بعض المناطق مثل صرمان، فنحن نذكر أنفسنا بالحفاظ على النصر، وعلى كل قوات التأمين أن تقوم الجهات المعنية وأهل المنطقة أن يقفوا على أرجلهم وضرورة الحفاظ على هيبة الدولة ورجال بركان الغضب، وعليهم رصد الخروقات وضبطها، وأي تجاوزات ستشوه صورة الثوار، أما موضوع السيارات العسكرية والأسلحة المخبأة، فهذه لابد أن تتابع بدون لين أو تعاطف، وعلى المسئولين الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين”.

وأفتى بأن الانضمام إلى صفوف قوات الوفاق في حرب طرابلس فرض عين، ما دامت هناك حاجة للمشاركة، قائلا: “من قتل مخلصا للقضية في صفوف بركان الغضب فهو شهيد وإنما الأعمال بالنيات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هو الساعدي هو ابولسعاد لا فرق بين عميل للاتراك يدعي الساعدي سنه 2020 وبين عميل للطليان يدعي محمد أبو الأسعاد العالم فالعقيده الفاسده واحده والعماله واحده ولكن الذي يختلف هو الزمن والعدو الذي يتربص بليبيا ففي زمن ابولسعاد كانت المعتديه علي ليبيا هي ايطاليا وفي زمن الساعدي كانت تركيا هي المعتديه علي ليبيا ومن لا يعرف ابولسعاد هو أحد رجال الدين الذي عينته ايطاليا مفتي لطرابلس اشتهر في بيان أعده لدعم ايطاليا ضد ابناء بلده قدم في ذاك البيان الولاء للقوات الإيطالية قلب الامور في البيان زور الحقائق وقدم نفسه هو ومن معه للايطاليين في دار الافتاء الطرابلسيه انهم هم أولي الأمر في ليبيا وأن المجاهدون الذين يقاتلون الطليان في برقه هم الخوارج يقصد أتباع “عمرالمختار”.وأكد لجيش العملاء المسلمين الليبيين المجندين مع ايطاليا لمحاربة عمر المختار جواز إفطار شهر رمضان لكل من يحارب في صفوف الايطاليين ويحرم علي أي جندي الخروج على ولي الأمر موسوليني.

    رد

  • ياليل ياعين اتحداك او كنت مقتنع بهذه الخزعبلات ان تطبقها على نفسك ان تذهب انت واولادك والغريانى واولاده وتتقدموا الصفوف فى محاور القتال لمحاربة ماتقولوا انه حفتر وتنالوا الشهادة المزعومة وانتم اول من تعرفوا جيدا ان من تزعموا انه شهيد ومن يدعى انه عالم ومن ينفق عليهم اول من تسعر بهم النار ياحمار يوم القيامة وقبل ان يدخلها سيدك ابليس
    أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

    رد

    • والله شيوخ غرب ليببا تاريخكم اسود في ماضيه وحالك السواد في حاضره فتباً لكم أهكذا وبكل بساطه بيع الدين بعبود زميته

      رد

  • صدق وهو كذوب ان اهالى مصراطة يقولوا على من يقتل فى حربه ضد الجيش الوطنى انهم قتلوا فى حادث طبعا لانهم يعرفون انه جلب لاسرته العار فهو خائن للوطن وعميل لتركيا وخان شهداء مصراطة الحقيقين الذين لا يختلف عليهم اى ليبى الذين استشهدوا فى سرت وهم يحاربوا الدواعش خوارج العصر وهذا بنص حديث صحيح اما من يقاتل مع الدواعش والقاعدة والمرتزقة ضد ابناء بلده فهو خائن وكلب من كلاب النار فكيف يقاتل مع من يدافع عن سيادة وكرامة وطن يدافع عن المال والعرض وراينا كيف فعل الهمج التتار الجدد من قوات الوفاق فى مصراطة نهب وسرقة وحرق وقتل قارن بين هذا ودخول الجيش الوطنى دخل هذه المدن بترحيب من اهلها حبا لجيشهم الوطنى العظيم ويترحمون على شهداء الوطن ويلعنوا شهداء موزه واردوغان شهداء الدولارات يعملوا لحساب ساعدى قطر وتركيا كلبتى اسرائيل لتفتيت بلاد المسلمين بشعارات اسلامية زائفة

    رد

  • هناك فرق بين شهيد فى مصراطة قتل فى حرب سرت ضد الدواعش وهؤلاء رؤوس اهلهم مرفوعة بينما من يقاتل جيشه الوطنى فرؤوسهم منكسة من العار والخيانة

    رد