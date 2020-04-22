اخبار ليبيا الان

ألمانيا تُشارك في عملية “إيريني” بـ300 جندي

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد خرق الهدنة الإنسانية.

وخلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أعلنت ألمانيا اعتزامها المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة المفروض على ليبيا عبر عملية “إيريني” بنحو 300 جندي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن مع بداية هذا الشهر تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل المهمة، ومن بينها مساهمات القوات، فيما تم إرجاء إطلاق المهمة “إيريني” بسبب جائحة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك