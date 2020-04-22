ألمانيا تُشارك في عملية “إيريني” بـ300 جندي

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد خرق الهدنة الإنسانية.

وخلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أعلنت ألمانيا اعتزامها المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة المفروض على ليبيا عبر عملية “إيريني” بنحو 300 جندي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن مع بداية هذا الشهر تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل المهمة، ومن بينها مساهمات القوات، فيما تم إرجاء إطلاق المهمة “إيريني” بسبب جائحة كورونا.

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