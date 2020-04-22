المجعي: لم يبقى لحفتر إلا ترهونة وباقي قواته في طرابلس عبارة عن جيوب سنتخلص منها خلال يومين

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن كل المحاور تشهد هدوء حذر سواء جنوب طرابلس أو مدينة ترهونة وغرب سرت.

المجعي أشار خلال تغطية خاصة على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) حاولت التحرك تجاه مسلحيهم في عين زارة لكن تم التصدي لهم والتعامل مع حركاتهم المرصودة والواضحة حسب زعمه.

وأضاف:” تقدير الموقف أن المعركة انتقلت من الدفاع لبركان الغضب للهجوم لعل ما يؤكد ذلك ما يتحدث فيه إعلامه سواء الرسمي او الصفحات الموالية له حينما يتحدثون ويترقبون من أين سيأتي الهجوم القادم و هذه نقلة نوعية ومهمة بالنسبة للتكتيك العسكري والضربة القادمة لقوات البركان إين ستكون ربما هذا الإبهام يخلق التساؤل وهذا من أحد مميزات قوات البركان في تكتيكها العسكري”.

وبيّن أن ما وصفه بـ”التخبط” الذي يمر به “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هو أحد نتائج هذا التكتيك العسكري المتبع من قبل مسلحي الوفاق ، مشيراً إلى أنه لم يعد لـ”حفتر ” إلا ترهونة كنقطة مرتكز لقواته أما باقي المحاور عبارة عن جيوب حسب تعبيره.

وقال :” طريقة التعامل معها عندما كان عندها إمداد ربما يختلف التعامل معها الآن عندما تقطع عليه الكثير من طرق الإمداد خير دليل ما حدث من إنجازات مهمة في تحرير مدن الساحل الغربي عندما تم تحريرها خلال ساعات ولم تستطيع قاعدة الوطية التي كانت غولاً طيلة الفترة الماضية من العدوان كانت المرتكز الأساسي ولكنها وبعد إن تم إستهدافها في عملية نوعية من بداية عملية عاصفة السلام ومن بعدها ما تلاها من ضربات جوية حيدها تماماً ولم تستطيع الدفاع عن المناطق القريبة منها”.

ولفت إلى أن تضييق الخناق على من وصفهم بـ”المليشيات القابعه في ترهونة” (القوات المسلحة الليبية) يزداد في كل لحظة، معتبراً أنه يتم إستخدام ورقة محمود الورفلي كرسالة لأهالي بني وليد يحرضهم على الانضمام للقتال في ترهونة مما يدل على عدم وجود مقاتلين في برقة وترهونة وما يكفيهم لإستكمال مشوار المعركة حسب زعمه.

وأكد على أن إلتحام أهالي مدينة صرما وصبراتة بمسلحي “بركان الغضب” يدل على أنه لا يوجد حاضنة شعبية لمن وصفهم بـ”قوات حفتر”، مشيراً إلى أنه سيتم التخلص خلال اليومين القادمين من بقايا فلول حفتر.

المجعي زعم أن ما حصل في صرمان وصبراته سيتكرر في ترهونة، مضيفاً :” لترهونة خصوصية أكثر بإعتبار أن قبضة المجرمين على هذه المدينة هي الأقوى ولكن لا يثني عزيمة البركان في مسألة قهر المجرمين وهزيمتهم بالتالي نعلم أن ترهونة لن تكون نشاز عن ما حصل في كل المدن الغربية، بني وليد لها خصوصيتها في الأيام الماضية كانت هناك تواصلات ما بين مصراته وبني وليد والعديد والكثير من أبناء المدينة موجودين في محور شرقي مصراته يقاتلون جنباً لجنب في صفوف البركان”.

وذكر أن بني وليد وترهونة لم تكن شاذة عن القاعدة و”حفتر” سينكسر في المنطقة الغربية وعندما يهزم في ترهونة بالتأكيد ستكون هزيمة لها ارتدادات أخرى وفقاً لتعبيره.

واختتم قائلاً:” نقول لأهلنا في ترهونة قوات البركان تمد يدها لكم والمجرم من عبث في أمن ومقدرات المدينة وأوصلها للحال السيء من الضنك والناحية المعيشية والإقتصادية والامنية وكل الرعب التي يعشيها أهلنا في ترهونة، ساعات الخلاص قريبة”.

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