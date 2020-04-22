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الساعدي: قتال الثوار حالياً في طرابلس فرض عين وقتلاهم في هذه المعركة شهداء

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة إن المعركة لا سيما في هذا العصر الحالي معقدة جداً خاصة السلاح الإعلامي الذي يعتبر جبهة لوحده.

الساعدي أشار خلال استضافته عبر برنامج” الإسلام و الحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا يسوغ للمقاتل الدخول للحرب بدون أن يعد نفسه ويتدرب على القتال وعلى أصحاب الأموال الدفع عن التأخير عن المشاركة بالنفس وتعويضه بالمال.

واستطرد حديثه:” مسألة أن هناك بعض المناطق التي تحررت خلال الأيام الماضية بفضل الله وسواعد جهود الأخوة المقاتلين والثوار الصادقين لا سيما ثوار الزاوية الذين لا بد من أذكر جهودهم في المعركة والعمل على تأمين المناطق لا شك أنه حصلت بعض التجاوزات من أطراف مختلفة ومناطق مختلفة كصرمان، نذكر اخواننا أن يحافظوا على النصر ومتابعة الخروقات مع المحافظة على هيبة الدولة لأن هناك خلايا نائمة وأسلحة مخبأة في هذه المناطق”.

وأضاف :” نضبط الخروقات ونرد المظالم لأهلها إن دخل أحدهم وضعفت نفسه وامتدت على ممتلكات صاحب البيت يجب أن يلاحق ونتبرأ من فعله ونرد الحقوق لأصحابها حتى وإن كان صاحب الحق محب للنظام السابق أو لحفتر ولمن هذا حقه الخاص ليس له علاقة، موضوع أن هناك أسلحة مخبأة وسيارات عسكرية يجب أن تتابع و يحسم دابر المفسدين بدون عواطف”.

كما ثمّن دور من وصفهم بـ”البحث الجنائي الزاوية” الذي كان له دور إيجابي برد الكثير من الحقوق لأصحابها وإنصاف المظلوم بغض النظر عن تفكيره فما دام أنه لم يشترك في الخيانة ودعم من وصفهم بـ” البغاة ” (القوات المسلحة الليبية) بالأسلحة وغيرها يجب أن ينصف ولا يظلم حسب قوله.

وأكد على أنه ما دامت الحرب الحالية على طرابلس لا زالت قائمة فهي فرض عين ومن قتل ممن وصفهم بـ”قوات البركان الغضب” (مسلحي الوفاق)  إن كان مخلصاً ولا يكون مرابياً فهو شهيد على حد تعبيره.

واختتم قائلاً :” اقدم التعازي للدكتور الفاضل عبد الرحيم الكيب رحمه الله، من آخر قوافل شهداء مصراته رجال مرموقين وعلى مستوى عالي من العلم والمعرفة والثقافة وهناك الكثير من اخواتنا في المنطقة الغربية والأمازيغ والجبل الغريان ومن المنطقة الشرقية وبنغازي والكثير من الاسر المكلومة لا يستطيع احد ان يذكر الاسماء خشية ان يطالهم الأذى والقمع والأجرام التي تقوم به مليشيات حفتر واتباعه في المنطقة الشرقية” على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لا تكذب قتلي مليشيات ركام الحطب ليسوا شهداء ياهذا فاولئك باعوا دينهم بدنيا غيرهم فالشهاده لها شروط فليس كل مرتزق ليبي او سوري مخمور او مصطول يعتبر شهيد فالجهاد يعلن عندما يكون هناك خطر علي الدين الله او اضرار بالعقيده ومن يلبي النداء ويموت يكون شهيد لانها حرب لنصره دين الله وليست حرب لتستولي مصراته علي حكم ليبيا أما حرب لسرقه مصرف او حرب بالمقابل المادي فالشهاده هنا تكون مشكوكه فعلي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم ظن الصحاربه بزميلهم ظن الاستشهاد والرقي للجنه لكنه مات منتحر فكيف لك اليوم تضمن الشهاده لناس تخوض حرب الباطل وهي ليست واعيه لنفسها من شرب الخمور والمخدارات

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  • ياما شايفه البلاد من الساعدي الي ابولسعاد للمستعمر منطاعين وللمال عباد
    وكم في تاريخ ليبيا من المضحكات ،ولكنه ضحك كالبكاء ولنأخذ مثلا رجل دين إسمه ، ابو الاسعاد العالم ،تقول عنه كتب التاريخ أنه أحد علماء طرابلس المدينة ووجهائها، كان فقيهاً دينياً، عينته إيطاليا مفتيا لليبيا، فأفتى بالجهاد لصالحها ، وأفتى بأن في محاربة الإيطاليين  عصيان لله، لأن الإيطاليين (أولو الأمر) !! وأفتى للمتجندين الليبيين في الجيش الإيطالي الغازي بأن يصح لهم الإفطار في رمضان، لأنهم في عداد المجاهدين!!! وعندما زار موسوليني ليبيا كان الشيخ أبو الاسعاد أحد أفراد اللجنة الخمسة المكلفين باستقبال موسوليني. بل وصل به الامر الى ان يهديه سيفا سمّاه سيف الاسلام ليسلّطه السفاح  على رقاب الليبيين وأمر أن تفرش الشوارع بالبسط، احتفاء بزيارة الرجل العظيم حامي حمى المسلمين !!

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    • هذاك أبو الإسعاد يازيدان وهذا الساعدي وكلاهما موءمنون بالدولار لربهما خاءينون ، الالعنة الله عليك يازبالة انت وفتاويك واللي يستمع لها

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  • لو كنت مقتنع بهذا الهزيان ابدأ بنفسك طالما انه فرض عين وليس فرض كفاية وتعالى انت واولادك واولاد الغريانى ومحمود عبدالعزيز وكل كلب مسعور ينبح فى غرف مكيفة لتنالوا هذه الشهادة المزعومة ولكنك ياميبون تعلم جيدا ان قتلاكم فى النار وبادلة عديدة من القرآن والسنة ودون ان نكفرهم فهم مسلمون ونحن مسلمون رغم انفك وكل من يشهد ان لاالهﻻالا الله محمد رسول وان كان مجرما او منافقا وهذا هو الفرق بين من يطبق شرع الله كما راينا عندما تم السماح لاهالى احد الدواعش فى صبراته عندما كانت تحت سيطرة الجيش بالصلاة عليه لانه مسلم والله من سيحاسبه ولم نكفره والا ماسمحنا بالصلاة عليه بينما انتم خوارج تكفروا المسلم ولهذا قطعوا رقبة مسلم متدين من اتباع السلف الصالح ونهبوا اموال الزكاة وغيره من صفات المتنطعين الذى وعدهم رسولنا الكريم بالهلاك

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