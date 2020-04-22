الساعدي: قتال الثوار حالياً في طرابلس فرض عين وقتلاهم في هذه المعركة شهداء

ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة إن المعركة لا سيما في هذا العصر الحالي معقدة جداً خاصة السلاح الإعلامي الذي يعتبر جبهة لوحده.

الساعدي أشار خلال استضافته عبر برنامج” الإسلام و الحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا يسوغ للمقاتل الدخول للحرب بدون أن يعد نفسه ويتدرب على القتال وعلى أصحاب الأموال الدفع عن التأخير عن المشاركة بالنفس وتعويضه بالمال.

واستطرد حديثه:” مسألة أن هناك بعض المناطق التي تحررت خلال الأيام الماضية بفضل الله وسواعد جهود الأخوة المقاتلين والثوار الصادقين لا سيما ثوار الزاوية الذين لا بد من أذكر جهودهم في المعركة والعمل على تأمين المناطق لا شك أنه حصلت بعض التجاوزات من أطراف مختلفة ومناطق مختلفة كصرمان، نذكر اخواننا أن يحافظوا على النصر ومتابعة الخروقات مع المحافظة على هيبة الدولة لأن هناك خلايا نائمة وأسلحة مخبأة في هذه المناطق”.

وأضاف :” نضبط الخروقات ونرد المظالم لأهلها إن دخل أحدهم وضعفت نفسه وامتدت على ممتلكات صاحب البيت يجب أن يلاحق ونتبرأ من فعله ونرد الحقوق لأصحابها حتى وإن كان صاحب الحق محب للنظام السابق أو لحفتر ولمن هذا حقه الخاص ليس له علاقة، موضوع أن هناك أسلحة مخبأة وسيارات عسكرية يجب أن تتابع و يحسم دابر المفسدين بدون عواطف”.

كما ثمّن دور من وصفهم بـ”البحث الجنائي الزاوية” الذي كان له دور إيجابي برد الكثير من الحقوق لأصحابها وإنصاف المظلوم بغض النظر عن تفكيره فما دام أنه لم يشترك في الخيانة ودعم من وصفهم بـ” البغاة ” (القوات المسلحة الليبية) بالأسلحة وغيرها يجب أن ينصف ولا يظلم حسب قوله.

وأكد على أنه ما دامت الحرب الحالية على طرابلس لا زالت قائمة فهي فرض عين ومن قتل ممن وصفهم بـ”قوات البركان الغضب” (مسلحي الوفاق) إن كان مخلصاً ولا يكون مرابياً فهو شهيد على حد تعبيره.

واختتم قائلاً :” اقدم التعازي للدكتور الفاضل عبد الرحيم الكيب رحمه الله، من آخر قوافل شهداء مصراته رجال مرموقين وعلى مستوى عالي من العلم والمعرفة والثقافة وهناك الكثير من اخواتنا في المنطقة الغربية والأمازيغ والجبل الغريان ومن المنطقة الشرقية وبنغازي والكثير من الاسر المكلومة لا يستطيع احد ان يذكر الاسماء خشية ان يطالهم الأذى والقمع والأجرام التي تقوم به مليشيات حفتر واتباعه في المنطقة الشرقية” على حد زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية