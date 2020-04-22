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الجيش الوطني يتقدم في محور القربولي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المنذر الخرطوش- عضو شعبة الإعلام الحربي: الجيش الوطني يتقدم في محور القربولي ويسيطر على “مراصد جديدة”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • باهى باهى .بعد سقوط عصافير اردوغان الغلبان اصبح بالامكان الهجوم المضاد بعد ان نصب الجيش المصيدة ولم بدخلها اى جرذ لذا وجب لتقريب مكان المصيدة لتشجيع الجرذان لدخولها اطلع ياجنونو سجعهم وقول لهم اننا فى قلب ترهونة تقدموا لمساعدة قواتكم الداعشية !!!

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