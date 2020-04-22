المنذر الخرطوش- عضو شعبة الإعلام الحربي: الجيش الوطني يتقدم في محور القربولي ويسيطر على “مراصد جديدة”
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
المنذر الخرطوش- عضو شعبة الإعلام الحربي: الجيش الوطني يتقدم في محور القربولي ويسيطر على “مراصد جديدة”
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
باهى باهى .بعد سقوط عصافير اردوغان الغلبان اصبح بالامكان الهجوم المضاد بعد ان نصب الجيش المصيدة ولم بدخلها اى جرذ لذا وجب لتقريب مكان المصيدة لتشجيع الجرذان لدخولها اطلع ياجنونو سجعهم وقول لهم اننا فى قلب ترهونة تقدموا لمساعدة قواتكم الداعشية !!!
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