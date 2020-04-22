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مطالبا بفتحها..الغرياني: المساجد أُغلقت لأنه لا يوجد من يدافع عنها

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

22 April, 2020

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأربعاء، إلى فتح المساجد، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية، أسوة بباكستان وإندونسيا.

وقال الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني عبر قناة التناصح تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الدول العربية أسرعت بقفل المساجد لأنه لا يوجد من يدافع عنها.

وأشار المفتي المعزول، إلى أن دار الإفتاء أفتت، في بداية الأزمة، بعدم جواز قفل المساجد، لأن هذا أمرا غير مسبوق، وفق قوله، متابعا: “يجوز الصلاة متفرقين، فتسوية الصفوف سُنّة وليست من فرائض الصلاة”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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