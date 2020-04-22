تسجيل إصابة 58 ليبياً بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة من بينهم 4 وفيات

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت السفارة الليبية في لندن، عن ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 58 حالة، من بينهم 4 حالات وفاة.

وأشارت السفارة في بيانها اليوم الأربعاء، إلى تعافي 32 حالة من المصابين، من ضمنهم 15 طفلا وتسع نساء وثمانية رجل، مؤكدة أنها في تواصل مستمر مع جميع المصابين لتقديم لهم الدعم الممكن.

وأوضحت السفارة، أن من بين المصابين 21 رجلا و14 امرأة، بالإضافة إلى 23 طفلا، منوهة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج في بيوتهم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد سجل إصابة 59 حالة بفيروس كورونا داخل البلاد، من بينها حالة وفاة واحدة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما من طرابلس.

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