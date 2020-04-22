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تسجيل إصابة 58 ليبياً بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة من بينهم 4 وفيات

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت السفارة الليبية في لندن، عن ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 58 حالة، من بينهم 4 حالات وفاة.

وأشارت السفارة في بيانها اليوم الأربعاء، إلى تعافي 32 حالة من المصابين، من ضمنهم 15 طفلا وتسع نساء وثمانية رجل، مؤكدة أنها في تواصل مستمر مع جميع المصابين لتقديم لهم الدعم الممكن.

وأوضحت السفارة، أن من بين المصابين 21 رجلا و14 امرأة، بالإضافة إلى 23 طفلا، منوهة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج في بيوتهم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد سجل إصابة 59 حالة بفيروس كورونا داخل البلاد، من بينها حالة وفاة واحدة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما من طرابلس.

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  • ” ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز”…. نعمْ هذه هى الحقيقة ، الكتمانْ وعدمْ الشفافية وعدمْ المصدَاقية ، إبتداءاً مِنْ الإصابة الآولى ، وماَ صاحبهاَ من سيناريوا تمَ فبركتهُ بين صحة الوفاق والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض ومدير المستشفى المركزى ، والذى لم يتمكنْ المخرجْ من إخراجهِ بالصورةِ الجيدة ، وما صاحبَ هذا السيناريوا من إضهادْ من مدير المستشفى المركزى للأطباء العاملين بقسم الأمراض السارية ( هؤلاء الأطباء الذى أحييهمْ ).
    وأشار النجار في تصريح مصور عبر قناة ليبيا الأ حرار ونشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، أشار إلى أن تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية في الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول، كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الى 35 حالة منذ 10 أيام ، ليرتفع العدد الى 59 حالة موجبة.
    وودعا النجار عبر قناة ليبيا الأحرار إلى اتخاذ إجراءات وقائية فيما يخص الحجر المنزلي وحظر التجول، لمنع انتشار المرض في البلاد، والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم في الوضع الوبائي، وفق قوله…. والسؤال الذى يطرح نفسه … ما ذنب المواطن البسيط من هذه الإجراءات الغوغائية التى يتخذها الرئاسى ووزارة صحته؟
    حينهاَ شاهدتُ الآلاف من المواطنين يتزاحمون فى المصارف والأسواق ، نتيجة تخبط الرئاسى وإعلانهِ عن حضر التجول الفجائى ، فالمواطن يريد حاجاتهِ لا يهمهُ فى ذلك كورونا فيروس أو حتى الطاعون (عافكمْ الله).
    أما عن المركز الوطنى وعدم الشفافية فهذا واضح وضوح الشمس لجميع ، فهو آى( المركزى الوطنى) ، ييقوم بالبوحْ على العينات الموجبة الحاملة لكورونا فيروس للعامة على جرعاتْ ، 0.5 مل ، 10 مل 1.0 مل ، حتى يتقبلهاَ المواطن بسهولة ، ولكن فى الحقيقة عدد الإصابت يزيد عن ذلك بكثير ، حتى لا سامح الله نجد الموتى من هذا الفيروس ملقاة فى الشوارع ، حينهاَ نقولْ الله غالبْ ، وهذا سببهُ راجع الى عدم المصداقية وعدم الشفافية لإعتبارات سياسية أو غيرها ، متناسين الواعز الدينى والأخلاقى والوطنى….

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