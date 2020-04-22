الناظوري يترأس لجنة”مكافحة كورونا”.. وقرارات هامة للتعامل مع الوباء فى رمضان

ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في انعقادها الدوري، أمس الاربعاء، وبرئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، مستجدات مكافحة الفيروس.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة، تم مناقشة موضوع فتح الشارع المحدد كبؤرة وباء لغرض محاصرتها وذلك بعد إبداء الرآي الطبي الذي أنتهت بموجبه المدة المحددة كفترة حجر ، كما تم التعميم على كافة الغرف الامنية العاملة أن مدة حظر التجول خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 6 مساءا إلى 6 صباحا مع السماح بمزاولة كل الانشطة التجارية فيما عدا الحلاقين والمزينات النسائية والانشطة التعليمية والرياضة .

وتابعت اللجنة، تم مناقشة موضوع المخلفات الصحية بمراكز الحجر وقد أصدر رئيس اللجنة تعليماته بضرورة اعدام كل المخلفات الطبية الناتجة عن المستشفيات المستغلة للحجر والعزل بالطريقة الصحية والموافقة للشروط البيئية ، إضافة إلى التأكيد على الاماكن التي تم تحديدها اماكن الحجر بالنسبة لليبيين العالقين بالخارج والبدء في اجراءات العودة بالنسبة لهم .