“صحة الوفاق”:”ندين الاعتداء على العناصر الطبية في سرت”

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بيان إدانة استنكرت من خلاله ما أسمته “الإعتداء والإختطاف” الذي تعرض له العناصر الطبية من أطباء وممرضين في مستشفى ابن سينا بمدينة سرت.

وجاء في البيان أنه تم الإخفاء القسري والتغييب لطبيبين وممرض وأحد الكوادر العاملة بالمستشفى من قبل مجموعة أمنية تتردد على مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وأكدت الوزارة عبر بيانها المنشور – على حسابها الرسمي- حيثية العنصرين الطّبيين،”طبيب أطفال وطبيب تخدير ومعهم ممرض وموظف إداري واتضح أن تغييب العنصر الطبي الأول من أسبوعين وباقي العناصر خلال هذا الأسبوع.

وخلص بيان الوزارة إلى “أن هذه الإنتهاكات التي تمارسها مجموعات خارجة عن القانون بالمدينة من خطف وتغييب قسري وإعتداء بحق الأبرياء والعناصر الطبية يعرقل عمل المستشفيات والقطاع الصحي الذي يقدّم الخدمة الطبية الإنسانية للمواطنين”.. وطالبت الوزارة أعيان ومشايخ وعقلاء سرت على العمل للإفراج الفوري على العناصر الطبية المحتجزين قسرياً والذين لم يتوانوا في تقديم الخدمة الإنسانية والطبية لأهالي المدينة-حسب ماخلص إليه بيان الاستنكار.

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