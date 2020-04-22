مجلس النواب يدعو الأمم المتحدة لتبني مبادرة بتشكيل مجلس رئاسي

عقد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ومطولاً مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب، تناول تطورات الأوضاع في البلاد في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، بحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب “عبد الله بليحق”

وأكد بليحق، أنه تم الاتفاق على توجيه دعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة تبني مبادرة بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يكون كل عضو من الأعضاء الثلاثة بالمجلس ممثلاً عن إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية وأن يقوم كل إقليم بالتوافق على ممثلاً لهم في المجلس الرئاسي ويكون هنالك حكومة وحدة وطنية يسمى رئيسها من غير أعضاء المجلس الرئاسي، وفق قوله.

وتابع عقيلة صالح مع رؤساء اللجان، تطورات الأوضاع من كافة النواحي، في مقدمتها الوضع الصحي في البلاد والأوضاع الاقتصادية والتأكيد على توفر السلع والأدوية وكل احتياجات المواطن في هذه الظروف الراهنة”.

وأشار بليحق، إلى أن الاجتماع قد خلص إلى ضرورة التأكيد على الأجهزة التنفيذية والحكومة الليبية بتوفير مخزون كاف من السلع التموينية والمواد الغذائية والأدوية، والتأكيد على اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ومطالبتها بالتعجيل في إجراءات عودة الليبيين العالقين في مختلف الدول مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات المتبعة وفقاً للآراء الطبية والمختصين والاستشاريين في هذا الخصوص وتقديم كافة الخدمات لهم فترة بقائهم خارج البلاد.

وأوضح بليحق على أنه تم التأكيد في الاجتماع على الانعقاد المستمر للّجان النوعية بمجلس النواب خلال هذه الفترة في ظل الظروف الراهنة ونتيجة عدم انعقاد مجلس النواب خلال هذه الفترة، على أن يكون هناك تواصل مستمر بين اللجان النوعية ورئاسة مجلس النواب لمتابعة تطورات الأوضاع يوم بيوم، والتأكيد على دور اللجان النوعية في متابعة ورقابة الأجهزة التنفيذية.

وأفاد بليحق بأنه تم تخويل رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة استشارية اقتصادية من الخبراء المختصين في مجال الاقتصاد وذلك لمتابعة تطورات الاوضاع الاقتصادية في الفترة القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية من أجل تقييم الاوضاع أولا بأول وانعكاسها على ليبيا.