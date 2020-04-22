المسماري: الجيش يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، إن دعوات خرق الإجراءات الاحترازية تمثل خطرا على الأمن القومي الليبي، محذرا من أنه سيتم التعامل مع الصفحات المروجة لها بحزم في حال استمرارها.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الوفاق تحاول تنظيم صفوفها في القره بوللي ومسلاته وماجر، مشيرا إلى أن التقدم لقاعدة الوطية كان يستهدف التغطية على خسائره الفادحة في ترهونة.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة، أن العناصر الإرهابية التي فرت من بنغازي ودرنة تقاتل قوات الجيش الليبي في محور عين زارة، مؤكداً أنه تم القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة يرجح انتماءه لتنظيم القاعدة ويحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في طرابلس، مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي محمد السنبختي وأبو خالد منير، مساعد الإرهابي هشام عشماوي، تم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في حيث تم رصده ومتابعته في منطقة غوط الشعال بطرابلس منذ سبتمبر 2019.، وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة بنغازي.

وأضاف المسماري ، أن قوات الجيش الليبي نجحت في القضاء على 8 مرتزقة سوريين خلال اشتباكات في القره بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زلطن.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي على تصدي القوات خلال الأيام الماضية للعديد من الهجمات الفاشلة من المليشيات الإرهابية على محاور مدينة ترهونة وكبدتهم العديد من الخسائر، كما أشار إلى استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوبي طرابلس وقتل 7 عناصر.

وأكد المسماري، أن الجيش الليبي يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا، مشيرا إلى أنه “في إسبانيا تم القبض على إرهابي في تنظيم داعش من أصول مصرية مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية يدعى عبد المجيد عبد الباري أشارت التحقيقات الأولية أنه دخل إلى إسبانيا من شمال إفريقيا”، لافتا إلى استمرار سيطرة تركيا على ميناء ومطار طرابلس، وفق قوله.