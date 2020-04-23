طرابلس المركز: تنفيذ خطة إيصال غاز الطهي للمنازل 

متابعة/218

أعلنت بلدية طرابلس عن الجدول الزمني لتوزيع اسطوانات الغاز على المواطنين كلا حسب محل سكناه ليستفيدوا من الخدمة طيلة أيام الحظر الشامل وما بعدها.

وذكرت البلدية أن عمليات التوزيع ستشمل 14محلة على مدار 8 أيام عمل سيتم التوزيع خلالها عبر سيارات مخصصة ومجهزة لأداء المهمة التي انطلقت اعتباراً من أمس الأربعاء و تستمر حتى 28 أبريل الجاري، معربةً في الوقت ذاته عن التأخر في تنفيذ الخطة بسبب التحديات التي واجهت الأعمال -حسب تعبير المجلس البلدي لطرابلس المركز.

وأعلن جهاز الحرس البلدي في طرابلس-من جهته- خلال الأيام الماضية أنه ضبط عدداً من المخالفات بمراكز بيع خاصة لغاز الطهي في ضاحية سوق الجمعة و الحي الاسلامي.

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