المسماري: “الاستخبارات العسكرية تقبض على مساعد عشماوي”

تمكن الجيش الوطني من القبض على مساعد “الإرهابي هشام عشماوي” واسمه الحقيقي حسب بطاقة تعريفية “محمد محمد السيد” وتم نقله إلى مدينة بنغازي بواسطة الاستخبارات العسكرية.

وأكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، خلال مؤتمره الصحفي- في بنغازي أمس الأربعاء-القبض على “محمد السيد” واسمه الحركي الأول ” محمد السنبختي” وقال إن إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية “تمكنت من القبض على إرهابي خطير مطلوب لدى مصر ” ويدعى أيضاً “أبو خالد منير” .

وأوضح المسماري أن المعلومات تشير إلى أنه “إرهابي مصري الجنسية” وأن خطورته تضاهي خطورة الإرهابي هشام العشماوي الذي تم إعدامه بمصر وقد شارك في عمليات تفجير الكنائس القبطية في مصر، كما أن له شقيقين مسجونيْن بالقاهرة في قضايا إرهاب.

وجاء في البطاقة التعريفية بالمعني أنه كان تحت المتابعة منذ أن تم رصده في منطقة غوط الشعال بطرابلس في شهر سبتمبر 2019 وتم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة وترحيله إلى بنغازي بنجاح.

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