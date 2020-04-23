طرابلس..دوريات مكثفة للجيش الوطني لتأمين المناطق –((صور))

أصدر اللواء المبروك الغزوي آمر عمليات المنطقة الغربية أوامره للوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة للجيش الوطني في مدينة طرابلس للبدء في تسيير دوريات مشتركة لجميع الوحدات .

وتشمل دوائر تحرك الدوريات جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة في العاصمة حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لعمليات الإعلام الحربي -إحدى منصات إعلام الجيش الوطني.

ونشرت الصفحة صوراً لمنتسبي الجيش الوطني ورجال الأمن وهم يضطلعون بأعمالهم المناطة بهم ضمن دوريات ليلية مكثفة لتأمين المناطق التي سيطرت عليها القوات المتقدمة في بعض أجزاء العاصمة وضواحيها.

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