توزيع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة في يفرن

وزعت بلدية يفرن سلال الأغذية الرمضانية على عدد من الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل.

شارك في الفعالية شباب من المتطوعين في أعمال الخير، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتشهد البلديات نشاطا للأعمال الخيرية مع قرب حلول شهر رمضان، إذ وذعت جمعية خيرية في مدينة المرج، 200 سلة غذائية رمضانية على 100 أسرة، لتسهم في تلبية احتياجتهم.

واحتوت السلة على عبوات زيت وأغذية أخرى، إضافة إلى زجاجات المياه، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الثلاثاء

وفي سياق متصل، شهدت مدينة زليتن حملات مماثلة، بدعم من صندوق الزكاة في البلدية، حيث شرع المشاركون بها في تقديم مساعدات على 295 أسرة، بإجمالي 1818 فردا، يوم الثلاثاء الماضي.

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