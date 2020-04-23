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الغرياني: المطلق سراحهم من سجون الردع التحقوا بالجبهات والسياسيون يسوقون الأمور كما يريدون

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب
المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأربعاء، عناصر قوات الوفاق في محاور القتال بعدم
السكوت على حقوقهم، متهمًا أمراء المناطق التابعة للوفاق بالإهمال والتقصير.

ودعا
الغرياني من خلال تصريحات تلفزيونية، إلى إخراج المساجين من السجون والدفع بهم لجبهات
القتال، مشيرًا إلى أن السجناء الذين تم إطلاق سراحهم من سجون   ما تسمى بقوة الردع الأسبوع الماضي انطلقوا إلى
جبهات القتال، على حد قوله.

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تعليقات

  • ياابولهب ارسل اولادك واولاد الكلاب المسعورة التى تنبح فى غرف مكيفة وتقبض الثمن دولارات من قطرائيل فكل دماء الليبين فى رقبتك يامجرم يوم الحساب عندما تحشر فى الدرك الاسفل من النار

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  • لماذا لم يلتحق ابنك سهيل الصادق الغرياني بجبهات القتال ايه المعتوه الشرير فحسبنا الله ونعم الوكيل فيك في إراقة دماء الليبين بهرطاقاتك التى لا تمت للدين بصلة ايه الملعون الفاسد .

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