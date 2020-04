طالب

المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأربعاء، عناصر قوات الوفاق في محاور القتال بعدم

السكوت على حقوقهم، متهمًا أمراء المناطق التابعة للوفاق بالإهمال والتقصير.

ودعا

الغرياني من خلال تصريحات تلفزيونية، إلى إخراج المساجين من السجون والدفع بهم لجبهات

القتال، مشيرًا إلى أن السجناء الذين تم إطلاق سراحهم من سجون ما تسمى بقوة الردع الأسبوع الماضي انطلقوا إلى

جبهات القتال، على حد قوله.

The post الغرياني: المطلق سراحهم من سجون الردع التحقوا بالجبهات والسياسيون يسوقون الأمور كما يريدون appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24