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الخيار العسكري الأصعب .. باشاغا : طرد قوات حفتر من ترهونة قد يُنهي الحرب الأهلية في ليبيا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن حكومته تركز على محاولة إخراج أعدائها من نطاق المدفعية في طرابلس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد تحقيق تقدم في جبهات القتال الغربية الرئيسية الأسبوع الماضي.

باشاغا أوضح في تصريحات لوكالة “رويترز” البريطانية، أن طرد قوات خليفة حفتر من ترهونة قد يُنهي الحرب التي وصفها بـ”الأهلية” في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستكون الخيار العسكري الأصعب في قتال حكومة الوفاق ضد قوات حفتر، حسب وصفه .

وأشار باشاغا، إلى أن كل تركيز حكومته ينصب الآن على كيفية حماية طرابلس وشعب طرابلس وإبعاد القصف المدفعي عنهم، مؤكدًا أن الاستراتيجية العامة للوفاق هي استعادة السيطرة على غرب ليبيا، وأنه لا حل عسكري للنزاع ، إلا أنه من غير الممكن أيضًا التفاوض مع حفتر.

واختتم “ترهونة هي الخيار العسكري الأصعب للاقتحام لأنها أول نقطة تركيز وحشد لقوات حفتر، والتي من خلال دخولها نعتقد أن الحرب ستنتهي لأنه لا توجد مدينة أخرى في غرب ليبيا تعتبر نقطة تجمع لقوات حفتر.

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  • يا باشا آغا صلي علي خير الامام
    وتعال اسمع مني هالكلام
    اعلن استلامك وتعال من قدام
    تاريخكم واضح ومشروح بالتمام
    في الوسطي عشرات الهزائم
    وفي بني وليد أعلنتم الأستسلام

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      • من مميزات الاستسلام انه ينهئ الخصام ويعيد الوئام
        فمالكم يا مليشيات مصراته خير من الاستسلام للجيش اقتداءا باسلافكم فلم نجدوا لكم في تاريخ حروب مدينتكم مع الليبيين في السابق والحاضر أي نصر حتي تطالبكم مدينتكم بالمضئ لتحقيق مزيد من النصر فالذي عثر عليه في تاريخكم إما هزيمه وإما استسلام ففي مهاجمة سويحليكم بإمارة السنوسيه اجدابيا هزم وألتز جيشه من تخوم اجدابيا الي داخل حدود مصراته وفي مهاجمة اسويحليكم لورفله هزم هنالك وذبح وطلب ضباط جيشه من بعد مقتله العفو من عبدالنبي بالخير وحديثا جيوش فتحي بشاعه وطلاح بادي ( مليشيا فقر ليبيا ومليشا الشروق ) هزموا يوم سولت لهم أنفسهم مهاجمة الموانئ النفطيه واردتوا علي اعقابهم الي مصراته خاسرين والرؤس امطاطيين وانهاءا لمسلسل الهزائم التاريخيه المتلاحقه فأن الاستسلام أسلم قرار وينتهي حرب مدينه مع جيش بلادها

  • متخلف عقليا اى حرب اهلية طرفاها جيش وطنى مكلف من مجلس النواب ومدعوم من غالبية شعبية والقبائل الليبية فى مواجهة خوان نسبتهم حسب كلام واحد منكم وهو السويحلى 7% ودواعش وقاعدة ومهربى بشر ومرتزقة من تشاد وسوريا وجنود احتلال تركى نتمنى من اى قوة اممية طرد غير الليبين من ليبيا ولنرى نتيجة الحرب الاهلية انها حرب اهبلية بين ارادة شعب ومختل عثمانى مع خوان والكل يعرف ان 99.9% من كلام بشااغا بشع وكذب وان الحقيقة الوحيدة التى قالها ومسجلة ان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش بموافقة البرلمان ومسجلة صوت وصورة ايام ماكان يطمع فى منصب من خلال حل سياسى

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  • المشكلة ليست فى ترهونة يابن الميبونة المشكلة فى الجندويد الذى قال عنهم مندوب السراج انهم يغلقون ابار النفط وفى الروس الذين قلت انهم يقصفون مطار معتيقة واتضح انها كلها هلاوس خرفانية نتيجة الترمادول الذى يحضره المرتزقة من سوريا غير الصنف ياباش إغه كلام اطفال مثير للضحك حيث ان هناك غير ترهونة اقليمى برقة وفزان فى امان بعيدا عن اى حرب اهبلية وخلف ترهونة بنى وليد والزنتان يقاتلان مع الجيش وبمينا سرت وغربا الوطية وراس حربة محاور فى قلب طرابلس والمشكلة الوحيدة فى خوان مصراطة لو تم ابادتهم يعيش الشعب فى امان مثل والسودان بينما ايها الخوان مكانكم السجون مكانكم المفضل اخوان لوط حيث تستمتعوا بزياط دبرز وجنان جنونو

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  • انكغة انكغة ياباش إغة واضح ان تحمل شهادة معاملة اطفال وبعد فشل صراصيركم من الاقتراب من القلاع الحصينة فى المنطقة الغربية رغم دعم المعتوه المباشر بالبوارج والطائرات المسيرة ومع ذلك فشل ذريع ويتباهى بمدن صغيرة شمال غرب ليبيا قادرة على تحرير نفسهما كما حدث من قبل فهى معادية لكم وبدعم جوى من قاعدة الوطية قد تصحوا من النوم فى اى يوم فتجدها محررة وفى حضن الجيش كما حدث فى سرت الاهم بكثير حيث ان تحريرها امن موانئ النفط وجعل الجيش على تخوم مصراطة من خلال خط امداد مؤمن ومتصل وتاكد ياإغة انه فى اى لحظة ستجد اسود الجيش يقبضوا عليك من قفاك ويسلموك للعادل فانت فى متناولهم على بعد امتار قليلة فكم بين مكتبك وموقع الجيش وكم المسافة بين ترهونة واى موقع مليشاوى بالطبع انت اقرب وفى مرمى بندقية قنص وبرصاصة تهشم راسك وان كان ثمن الرصاصة اغلى منها

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