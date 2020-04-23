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ميليت يطالب بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية بطرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت بفتح تحقيق في الادعاءات حول استخدام أسلحة كيميائية محظورة في طرابلس.

وذكر ميليت في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أن هذه الادعاءات تعتبر مؤشرا خطيراً كما تُعدّ تصعيدا كبيرا وترتقي إلى جريمة حرب.

ودعا السفير البريطاني السابق لدى ليبيا في تغريدته أن تُسند مهام التحقيق في هذه الادعاءات إلى خبراء دوليين على وجه السرعة.

وكان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد اتهم الجيش الوطني باستعانته بمجموعة فاغنر الروسية في محو صلاح الدين والتي قامت بإطلاق غازات مخدرة على تمركزات قوات الوفاق ومن ثم قامت بقنصهم، بحسب رواية باشاغا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • روح لامك ياميبون هى التى كانت بتزيط وعاملة رائحة كريهة

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  • والله لو كان لدى الجيش الوطنى هذا السلاح فلن يحرم مصراطة منه والله فكرة نطلب دفعة من الاسد نجربها فى مصراطة تستحق اكثر من هذا

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  • يابليط جندويد وفاغنر وكيماوى وكل هذه الخزعبلات تثير الضحك وبدلا من هذه الخزعبلات قولوا ان حفتر هو المسئول عن جائحة كورونا وانها من انتاج الجيش الليبى بدليل عدم وجود وفاة واحد او اصابات فى مناطق سيطرته !!!

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  • عله مستفيد كثيرا هذا السفير من الدعايات الكاذبه تدعو الى تدخل دول خارجيه في شؤونناوتطويل مدة الحرب بين الاخوة .
    عدونا الأول والأخير هو الامم المتحده ومن يتدخل في شوؤننا، أحب أن أعرف رأى هذا السفير الزياط ماذا يقول لو تدخلت ليبيا في شؤون بريطانيا ؟؟؟؟؟؟؟

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