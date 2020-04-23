ميليت يطالب بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية بطرابلس

طالب سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت بفتح تحقيق في الادعاءات حول استخدام أسلحة كيميائية محظورة في طرابلس.

وذكر ميليت في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أن هذه الادعاءات تعتبر مؤشرا خطيراً كما تُعدّ تصعيدا كبيرا وترتقي إلى جريمة حرب.

ودعا السفير البريطاني السابق لدى ليبيا في تغريدته أن تُسند مهام التحقيق في هذه الادعاءات إلى خبراء دوليين على وجه السرعة.

وكان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد اتهم الجيش الوطني باستعانته بمجموعة فاغنر الروسية في محو صلاح الدين والتي قامت بإطلاق غازات مخدرة على تمركزات قوات الوفاق ومن ثم قامت بقنصهم، بحسب رواية باشاغا.

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