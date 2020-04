صالح يقدم مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي جديد

عقد

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، اجتماعاً في القبة برؤساء اللجان الدائمة بمجلس

النواب، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد وكل ما يمس المواطن في ظل هذه الظروف الطارئة

والاستثنائية وتوفر السلع والأدوية

وأكد

الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتفق مع رؤساء

اللجان الدائمة بالمجلس على توجيه دعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتبني مبادرة

لتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يكون ممثلا للأقاليم الثلاثة التاريخية لليبيا.

وأشار

بليحق أن هذه المبادرة سيتم التوجه بها للأمم المتحدة مع اقتراح أن تكون هناك حكومة

وطنية يترأسها شخص من خارج المجلس الرئاسي.

وأوضح

بلحيق أن الاجتماع طالب بضرورة التعجيل في إجراءات عودة الليبيين العالقين في مختلف

الدول مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات المتبعة وفقاً للآراء الطبية والمختصين

والاستشاريين في هذا الخصوص وتقديم كافة الخدمات لهم فترة بقائهم خارج البلاد”.

وأكد

بلحيق على أن رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب خولوا رئيس المجلس بتشكيل لجنة استشارية

اقتصادية من الخبراء المختصين في مجال الاقتصاد وذلك لمتابعة تطورات الاوضاع الاقتصادية

العالمية في الفترة القادمة، وانعكاسها على ليبيا

