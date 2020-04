العليا لمكافحة كورونا تقدم مقترحا للرئاسي بتعديل ساعات حظر التجول

عقدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اجتماعا، الخميس، بشأن متابعة آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة القادمة.

و قالت اللجنة في بيان لها إنها قدمت مقترحاً للمجلس الرئاسي بإصدار قرار يحدد فيه ساعات التجول لمدة عشرة أيام من 28 إبريل الجاري من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما يتم فتح المصارف التجارية وفق نظام المندوبين كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة إلى أن المقترح اشتمل أيضا على أن يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية المختلفة بنسبة 10%، كما يستمر غلق المحال التجارية الكبيرة، والمساجد والمقاهي والمطاعم.

ولفتت اللجنة في المقترح إلى أن ساعات العمل الرسمية ستكون من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، و يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، كما يسمح باستعمال السيارات خلال فترة التجول، وتمنع التجمعات بكافة أشكالها.

