اخبار ليبيا الان

دعماً لـ «باشاغا».. سفير بريطانيا السابق لدى طرابلس: استخدام أسلحة كيميائية في العاصمة الليبية جريمة حرب 

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق لدى ليبيا والمستشار الحالي لدى المؤسسة الليبية للنفط ، بضرورة التحقيق في مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في طرابلس، مستندا في حديثه لادعاءات وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا والتي ادعى من خلالها أن الجيش استخدم غازات في منطقة صلاح الدين على حد قوله.

 وقال «ميليت»، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، “يجب التحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في طرابلس من قبل خبراء دوليين على وجه السرعة”، لافتًا إلى أنه “إذا تم تأكيد ذلك فسيكون ذلك تصعيدًا كبيرًا وجريمة حرب في  ليبيا”.

 وكان الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، علي أوحيدة، قد سخر من فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، بعد المزاعم التي صرح بها الأخير حول استخدام غاز الأعصاب في المعارك الدائرة ضد مليشياته.

 وقال «أوحيدة»، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “باشاغا يخلط بين مفعول البصل الذي يعده شيابين قريته للمرتزقة ًكل يوم، وبين غاز الأعصاب”.

 وأضاف “التلويح بموضوع غاز الاعصاب هو بداية َانتحار المليشيات، لماذا يحرص باشاغا على بث الرعب في صفوفهم. المعركة الشرسة هي بين باشاغا وميليشيات طرابلس”.

 وتابع “يجب رغم كل شيء الاعتراف بعبقرية باشاغا، فهو بدأ مسلسلات رمضان قبل الجميع. قام بالتغريد بالأمازيغية دون أن يضحك وقام بتنبيه المليشيات من غاز الأعصاب وهو يضحك”.

 وكان فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، قد زعم أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بوجود استخدام لغاز الأعصاب ضد مليشياته، قائلا: “في محور صلاح الدين، مقاتلينا تعرضوا لغاز الأعصاب من «قوات حفتر»، فتم شلهم ثم قنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من «الفاغنر».

الوسوم

أسلحة كيميائية باشاغا جريمة حرب سفير بريطانيا طرابلس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اذا كنت يا مليت صاحب باشاآغا صحيح أنصحه بالأستسلام للجيش وتنتهي الحرب فالعصابات المتناحره فيما بينها مستحيل تقف نداً للجيش فالهزائم حليفة لمليشاتهم علي مر العصور والحقب فباشاآغا مش اشرس رمضان السويحلي ولا مليشياته لأعظم من مليشيات رمضان ومع هذا لم يفلح رمضان في كل حروبه التي كان يخوض فيها بأسم مدينه مصراته المختطفه في الماضي والحاضر من مليشيات أذاقت أهلها ويلات الحروب وهذا نص طلب أجدادكم الرحمه بعد الهزيمه الماحقه في بني وليد كتبت قبل مئة عام ولا مانع ان تعيدوا كتابته في هذه السنه علي ان يكون الاستسلام هذه المره في ترهونه وليست في بني وليد فلمن اراد تعلم كيفية الاستسلام للجيش الليبي الرساله تقول ما يلي بالنص الحرفي من ضباط حملة رمضان السويحلي بك الي حضرة متصرف لواء ورفله عبدالنبي بك الاكرم نحن الواضعون اسماءنا أسفله عموم ضباط جيش رمضان السويحلي بك بان المذكور اجبرنا علي التوجه الي ورفله لقتال أهلها والاستيلاء عليها بأي طريقه كانت مهددا كل من يخالف أمره بالقتل رمياً بالرصاص كما فعل بمن تخلف من افراد العسكريه وقبل وصولنا الي ورفله وحيث انه لا قدره لنا علي مخالفة أمره وخوفاً من بطشه بنا أضطررنا الي السفر معه مرغمين وقبل وصولنا الي ورفله رجوناه للمره الاخيره ان يترك سبيلنا متضرعين اليه كثيرا فلم يجيبنا بشئ سوي بقوله أنه مكلف من الحكومه الرسميه باخضاع ورفله والاستيلاء عليها ولما يئسنا ووصلنا الي ورفله واشتد الحرب ولقي رمضان بك جزاءه ووقعنا جميعا آسري في ايديكم هانحن نسترحم عطفكم والنظر إلينا بعين الرحمه لاعترافنا بالحقائق المذكوره والله لا يضيع اجر من أحسن عملا والسلام عليكم كتب الطلب يوم 14ذي الحجه 1338 هجريه الموافق 29 اغسطس 1920
    التوقيعات هي

    رد