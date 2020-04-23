الحليق: أمام المرتزقة السوريين خيار واحد للرجوع إلى أهلهم وذويهم

ليبيا – عهد نائب رئيس قطاع النفط في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق للمقاتلين السوريين الموجودين في ليبيا بالأمان شرط تسليم أسلحتهم للقبائل والرجوع إلى أهلهم وذويهم كونهم ضحايا مال وفقر وأغلبهم ليس لديهم رغبة في القتال.

الحليق وفي تصريح لصحيفة “الدستور “المصرية أمس الأربعاء قال في حال أصر المقاتلين السوريين على القتال فمواجهة الشعب الليبي هي الموت، مؤكدا أن الليبيين يحفظون لهم بأنهم عرب وسوريين من جانب ومن جانب أخر أنه ستعلن الساعات القادمة أخبار عظيمة ستكون مفاجأة للعالم.

وأوضح أن الهجوم على ترهونة لا يستهدفها بحد ذاته إنما هجوم على تأمين الجيش وهذا توجه للأتراك والتنظيمات الإرهابية من فترة طويلة والأن يوجد حشد قوي من طرف الانكشاريين لضرب قاعدة الوطية التي تحمي ظهر الجيش.

نائب رئيس قطاع النفط إختتم بالقول:”ولكن نحن قمنا بحشد كل القبائل لاحتضان الجيش ومقاتلة أعداء الأمة العربية”

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