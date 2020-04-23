محاضرات توعوية بشأن مجابهة “كورونا” ببلدية المرج

المرج 23 أبريل 2020 (وال) – انطلقت في بلدية المرج، أولى المحاضرات التوعوية لفرع الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع مفوضية كشاف المرج وشباب جمعية الهلال الأحمر فرع المرج .

واستعرض الفريق الطبي في تدريباته النظرية والتطبيقية خلال المحاضرة أمس الأربعاء، التعريف بفيروس كورونا المستجد، وطرق انتقاله، وشرح أهمية المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي، والإشارة إلى بعض العادات الخاطئة التي تمارس في الشارع العام .

كما تم التدريب على كيفية ارتداء القفازات بالصورة الصحيحة، وتعقيم اليدين خلال ساعات ساعات العمل، وكيفية تخفيف المطهرات وطريقة التنظيف والتطهير لليدين بالخطوات السليمة .

وتطرقت المحاضرات التوعوية إلى كيفية التعامل في أماكن العمل، والحد من الإزدحام وتأثير التهوئة، وكيفية التعامل مع المخلفات مستلزمات الوقاية وغيرها.

كما تم تقديم نصائح غذائية، وأهمية الجانب النفسي في الرفع من حس المسؤولية والوعي، وتطبيق سبل حماية الأفراد بأقل الإمكانيات، وكيفية تطهير الملابس والأحذية والمقتنيات الخاصة .

واستهدفت المحاضرات، العناصر الطبية والطبية المساعدة وموظفين في عدد من المؤسسات العامة والخاصة ، من بينها “مصحة الفارابي الايوائية – مستشفى الريادة – عيادة الشهيد أحمد الغرياني” .(وال – المرج) ف م

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