عمداء بلديات اجدابيا: هناك نقص حاد في الإمكانيات لمواجهة كورونا بسبب التهميش

عقد عمداء بلديات اجدابيا ، الخميس، اجتماعا طارئاً بحضور اللجان الاستشاريه لمكافحه فيروس كورونا والمستشفى الميداني العسكري، لمناقشه النقص الحاد في الامكانيات و هو ما اعتبرته تهميشا من قبل وزارة الصحه بالحكومة المؤقتة واللجنة العليا لمكافحة الفيروس.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على مخاطبة الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش لوضع حل سريع لتهميشهم الذي لاتستحقه مدينه الشهداء درع الشرق في محاربة الإرهاب والفيروس، حسب التدوينه.

