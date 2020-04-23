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المسماري: القبض على الإرهابي المصري ” السنبختي ” في طرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن
الناطق باسم الجيش أحمد المسماري،الخميس، القبض على الإرهابي محمد السيد المكنى بـ
” السنبختي”، وهو يقاتل إلى جانب قوات الوفاق في طرابلس، مبيناً أنه
مصري الجنسية .

كما
أعلن المسماري، إلقاء القبض على إرهابي آخر يدعى عبد المجيد عبد الباري، من أصول مصرية
أيضاً، لافتا إلى أنه ينتسب إلى تنظيم داعش 
.

وأكد المسماري، أن هناك أكثر من 50 جثة لقتلى
من المرتزقة السوريين ، مشيرا إلى أن حوالي 17 ألف سوري تم نقلهم إلى ليبيا للقتال
إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش.

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  • ياشباب محاور في الجيش الليبي أستمدوا الصمود من صمود الاجداد رغم الجوع والعوز الذي كانوا عليه فلديكم شرف في بطون كتب التاريخ القديم والحاضر المقيم فانتم أغنياء بأرث الماضي ليس لخصمكم في الماض مثل مالديكم وهذه سيرة جدكم يوسف كان بورحيل ومجموعته التي يقودها بورحيل فقد اصطدمت بدورية إيطالية كبيرة بقيادة الملازم الإيطالي برنديسي (Brnadeci) مما اضطر بهم للعودة داخل الحدود وقد قامت معركة علي الحدود بين الطرفين في 19 – ديسمبر – 1931م، قرب زاوية أم ركبة تقع شرق مدينة طبرق بمسافة 125كم، ولكن الدورية الإيطالية إحاطة بالمجموعة المكونة من يوسف بورحيل وثلاثة من رفاقه فاضطروا إلى ترك خيولهم تحصنوا بأحدي المغارات وصمدوا وقاتلوا حتى استشهدوا جميعاً، وكان البلاغ الإيطالي الصادر في أول فبراير من عام 1932 م، بأنه ((عندما انتهي إطلاق النار مع مجموعة من الثوار حاولت اقتحام الحدود المصرية تقدم نحوهم الملازم برنديسي فوجد أربع جثث لم تزل بنادقهم حامية في قبضة أيديهم وكان احدهم يوسف بورحيل وقد اظهر مع رفاقه الثلاثة بسالة حتى أخر دقيقة في حياتهم)).

    ولم يكتفي الغزاة الطليان علي عادتهم بقتل يوسف بورحيل ورفاقه الثلاثة بل تم التمثيل بجثثهم آنذاك وقطع رأس يوسف بورحيل بالقرب من زاوية أم ركبة ونقل رأسه في علبة صفيح إلى البردي للتعرف عليه ثم نقل رأسه إلي المعتقل بنينا لعرضه علي الأهالي المحتجزين داخل المعتقل وذلك للحط من معنوياتهم وإجبارهم علي الاستسلام التام للغزاة الطليان. كان يوسف بورحيل مثله مثل قائده عمر المختار فلم تلمس أيديهم الطاهرة أي مبالغ نقدية من الغزاة للتفريط في شبر واحد من وطنهم وفضلوا الاستشهاد دون أن تمس أيديهم أيدي الغزاة والعملاء الذين تلطخت أيديهم بدماء الأهالي. وكانت هذه نهاية الرجال الإبطال الذين دخلوا التاريخ الليبي من أوسع أبوابه وقدموا الدم والفداء من اجل وطنهم وسيظل هذا البطل بورحيل أحد العلامات المشرفة في حركة جهادنا وسنظل تحترم تاريخ واستشهاد كل رجال هذا الوطن.

    أصدر الإيطاليين بيانا ً عاما ً نشر في الصحف الإيطالية والعربية الصادرة في ليبيا، وقد جاء في البلاغ الإيطالي ما يلي : ((وقد أظهر يوسف بورحيل ور فقاؤه الثلاثة بسالة مدهشة حتى آخر دقيقة من حياتهم، وهكذا انتهت حياة الرئيس العظيم البرقاوى أحد تلامذة مدرسة الجغبوب القرآنية ومستشار عمر المختار)).

    اخر كلمات الشهيدعدل

    استشهد يوسف بورحيل المسماري داخل حدود وطنه وكان حلمه قد تحقق عندما قال لأصحابه وهم متجهون نحو الحدود المصرية ((أما أنتم يا إخواني فشباب، لكم في مصر اسر، ولكم في العمر براح، أما إنا فقد جاوزت الخامسة والستين ولا أري أن هناك مدفنا يليق بي خارج هذا الوطن وفي غير هذا الميدان))

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