أعلن

الناطق باسم الجيش أحمد المسماري،الخميس، القبض على الإرهابي محمد السيد المكنى بـ

” السنبختي”، وهو يقاتل إلى جانب قوات الوفاق في طرابلس، مبيناً أنه

مصري الجنسية .

كما

أعلن المسماري، إلقاء القبض على إرهابي آخر يدعى عبد المجيد عبد الباري، من أصول مصرية

أيضاً، لافتا إلى أنه ينتسب إلى تنظيم داعش

.

وأكد المسماري، أن هناك أكثر من 50 جثة لقتلى

من المرتزقة السوريين ، مشيرا إلى أن حوالي 17 ألف سوري تم نقلهم إلى ليبيا للقتال

إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش.

The post المسماري: القبض على الإرهابي المصري ” السنبختي ” في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24