المسماري: القبض على الإرهابي المصري ” السنبختي ” في طرابلس

أعلن
الناطق باسم الجيش أحمد المسماري،الخميس، القبض على الإرهابي محمد السيد المكنى بـ
” السنبختي”، وهو يقاتل إلى جانب قوات الوفاق في طرابلس، مبيناً أنه
مصري الجنسية .
كما
أعلن المسماري، إلقاء القبض على إرهابي آخر يدعى عبد المجيد عبد الباري، من أصول مصرية
أيضاً، لافتا إلى أنه ينتسب إلى تنظيم داعش
.
وأكد المسماري، أن هناك أكثر من 50 جثة لقتلى
من المرتزقة السوريين ، مشيرا إلى أن حوالي 17 ألف سوري تم نقلهم إلى ليبيا للقتال
إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش.
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