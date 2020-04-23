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باشاغا يبحث الأوضاع الأمنية بمدن الساحل الغربي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بعدد من القيادات الأمنية وبحضور وكيل الوزارة عميد خالد مازن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس، والمدن الليبية، خاصة مدن الساحل الغربي التي تمت السيطرة عليها خلال المدة الماضية من قبل قوات حكومة الوفاق.

وأستمع باشاغا إلى شروح وافية من قبل القيادات الأمنية حول سير العملية الأمنية، والمشاكل التي تواجه سير العمل، في حفظ الأمن خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كيف يترك الجيش الوطنى هذا المجرم باشاغا يتحرك بحرية داخل طرابلس مع امكانية استهدافه بنيران الجيش الوطنى ولو كان لدى المليشيات وسيلة لقتل اى مسئول فى الحكومة المؤقتة ما تاخروا وتباهوا بذلك فكيف يضيع الجيش الوطنى فرصة اصطياد اكبر عملاء الاحتلال التركى فى ليبيا

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