باشاغا يبحث الأوضاع الأمنية بمدن الساحل الغربي

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بعدد من القيادات الأمنية وبحضور وكيل الوزارة عميد خالد مازن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس، والمدن الليبية، خاصة مدن الساحل الغربي التي تمت السيطرة عليها خلال المدة الماضية من قبل قوات حكومة الوفاق.

وأستمع باشاغا إلى شروح وافية من قبل القيادات الأمنية حول سير العملية الأمنية، والمشاكل التي تواجه سير العمل، في حفظ الأمن خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.